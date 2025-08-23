Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовала десятая акция "Ночь кино"
Культура
 
20:02 23.08.2025
В Москве стартовала десятая акция "Ночь кино"
В Москве стартовала десятая акция "Ночь кино" - РИА Новости, 23.08.2025
В Москве стартовала десятая акция "Ночь кино"
Юбилейная десятая всероссийская акция "Ночь кино" стартовала в Москве в кинотеатре "Поклонка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Юбилейная десятая всероссийская акция "Ночь кино" стартовала в Москве в кинотеатре "Поклонка", передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония открытия "Ночи кино" состоялась в субботу в кинотеатре "Поклонка", акция будет проходить в ночь на 24 августа. "Акция "Ночь кино" десятая, юбилейная. Это очень важно, что такое начинание продолжается. И я абсолютно уверен, что будет 20-я, 30-я "Ночь кино". И мы сможем делиться с вами нашими отечественными российскими фильмами, самыми лучшими, самыми успешными", - сказал в ходе открытия акции директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко. Он подчеркнул, что отечественное кино развивается, а зритель в РФ любит смотреть российское кино. В частности, в рамках "Ночи кино" зрители увидят семейный фэнтези-фильм "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", биографическую киноленту о великом русском поэте Александре Пушкине "Пророк", а также военную драму "Группа крови". В свою очередь директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов отметил, что международная география показа фильмов "Ночи кино" в этом году расширилась. "Наши зрители располагаются по всему миру. В прошлом году "Ночь кино" прошла в 14 странах. В этом году - 37 стран… Мы рады, что наше кино смотрит международный зритель. Это для нас большой источник того, что называется "мягкой силой", проекции красоты нашей страны в мире, которая в нынешней геополитике нужна как никогда", - сказал Алимов в ходе церемонии открытия "Ночи кино". Акция "Ночь кино" приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Кинопоказы пройдут в 89 субъектах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. Российские фильмы также увидят в странах БРИКС, СНГ и других зарубежных государствах: от Индии и Китая до Мексики и Анголы.
россия, москва, ночь кино
Культура, Россия, Москва, Ночь кино
В Москве стартовала десятая акция "Ночь кино"

В Москве состоялась церемония открытия десятой акции "Ночь кино"

Открытие 10-й юбилейной акции "Ночь кино" в кинотеатре "Поклонка" в Москве. 23 августа 2025
Открытие 10-й юбилейной акции Ночь кино в кинотеатре Поклонка в Москве. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие 10-й юбилейной акции "Ночь кино" в кинотеатре "Поклонка" в Москве. 23 августа 2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Юбилейная десятая всероссийская акция "Ночь кино" стартовала в Москве в кинотеатре "Поклонка", передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония открытия "Ночи кино" состоялась в субботу в кинотеатре "Поклонка", акция будет проходить в ночь на 24 августа.
"Акция "Ночь кино" десятая, юбилейная. Это очень важно, что такое начинание продолжается. И я абсолютно уверен, что будет 20-я, 30-я "Ночь кино". И мы сможем делиться с вами нашими отечественными российскими фильмами, самыми лучшими, самыми успешными", - сказал в ходе открытия акции директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.
Он подчеркнул, что отечественное кино развивается, а зритель в РФ любит смотреть российское кино. В частности, в рамках "Ночи кино" зрители увидят семейный фэнтези-фильм "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", биографическую киноленту о великом русском поэте Александре Пушкине "Пророк", а также военную драму "Группа крови".
В свою очередь директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов отметил, что международная география показа фильмов "Ночи кино" в этом году расширилась.
"Наши зрители располагаются по всему миру. В прошлом году "Ночь кино" прошла в 14 странах. В этом году - 37 стран… Мы рады, что наше кино смотрит международный зритель. Это для нас большой источник того, что называется "мягкой силой", проекции красоты нашей страны в мире, которая в нынешней геополитике нужна как никогда", - сказал Алимов в ходе церемонии открытия "Ночи кино".
Акция "Ночь кино" приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Кинопоказы пройдут в 89 субъектах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. Российские фильмы также увидят в странах БРИКС, СНГ и других зарубежных государствах: от Индии и Китая до Мексики и Анголы.
