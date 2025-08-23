Рейтинг@Mail.ru
Отец Маска высказался о Москве - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/moskva-2037113333.html
Отец Маска высказался о Москве
Отец Маска высказался о Москве - РИА Новости, 23.08.2025
Отец Маска высказался о Москве
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:02:00+03:00
2025-08-23T07:02:00+03:00
москва
россия
париж
эррол маск
илон маск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. "Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию. Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва. "Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
https://ria.ru/20250810/diplomatiya-2034392399.html
москва
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, париж, эррол маск, илон маск, владимир путин
Москва, Россия, Париж, Эррол Маск, Илон Маск, Владимир Путин
Отец Маска высказался о Москве

Эррол Маск назвал Москву прекрасным городом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
"Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию.
Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва.
"Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен.
Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Отец Илона Маска верит в дружбу России и США
10 августа, 05:21
 
МоскваРоссияПарижЭррол МаскИлон МаскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала