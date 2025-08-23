https://ria.ru/20250823/moskva-2037113333.html
Отец Маска высказался о Москве
Отец Маска высказался о Москве - РИА Новости, 23.08.2025
Отец Маска высказался о Москве
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. РИА Новости, 23.08.2025
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. "Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию. Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва. "Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
Отец Маска высказался о Москве
