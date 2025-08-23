Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину - РИА Новости, 23.08.2025
10:32 23.08.2025
Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину
Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину - РИА Новости, 23.08.2025
Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину
Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину, РИА Новости, 23.08.2025
саратовская область
киев
россия
ярослав москалик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
общество
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину, видео с его словами обнародовала ФСБ России. В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025-го в Подмосковье генерала Москалика, сообщила ФСБ. Он причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России и передаче Киеву данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области, добавили в ФСБ. "Свою вину полностью признаю", - сказал задержанный на видео.
Новости
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта
Соучастник убийства генерала Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, он говорит об этом на видео от ФСБ.
саратовская область, киев, россия, ярослав москалик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, общество
Саратовская область, Киев, Россия, Ярослав Москалик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Общество
Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину

Фигурант дела об убийстве генерала Москалика полностью признал вину

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину, видео с его словами обнародовала ФСБ России.
В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025-го в Подмосковье генерала Москалика, сообщила ФСБ. Он причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России и передаче Киеву данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области, добавили в ФСБ.
"Свою вину полностью признаю", - сказал задержанный на видео.
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
28 апреля, 15:58
 
Саратовская областьКиевРоссияЯрослав МоскаликФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала