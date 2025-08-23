https://ria.ru/20250823/moskalik-2037132177.html

Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину

Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину - РИА Новости, 23.08.2025

Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину

Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину, видео с его словами обнародовала ФСБ России. В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025-го в Подмосковье генерала Москалика, сообщила ФСБ. Он причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России и передаче Киеву данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области, добавили в ФСБ. "Свою вину полностью признаю", - сказал задержанный на видео.

