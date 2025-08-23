МВД рассказало о мошенничестве в приложении Google Meet
МВД: мошенники начали использовать приложение Google Meet для обмана россиян
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Пока мы наблюдаем два основных тренда: резкий рост (до +83 процентов) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet", — отметили там.
В МВД уточнили, что интерес аферистов к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу — у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение.
При этом введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, но они не прекратили свою деятельность. В министерстве объяснили, что речь идет об организованных преступных группах, чей доход зависит от постоянного контакта с потенциальными жертвами, а их инфраструктура (кол-центры, базы данных) не может простаивать. Это вынуждает злоумышленников быстро адаптироваться.
Преступники начали активный поиск новых путей мошенничества, в итоге стали использовать Google Meet.