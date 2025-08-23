Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/moldaviya-2037224882.html
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма - РИА Новости, 23.08.2025
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма
Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Освободителям Кишинева в субботу вечером в честь 81-летия... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:17:00+03:00
2025-08-23T23:17:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Освободителям Кишинева в субботу вечером в честь 81-летия освобождения республики от фашизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Кишинев была освобожден от румынско-фашистской оккупации 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии, длившейся с 20 по 29 августа. "В преддверии дня памяти о Ясско-Кишиневской операции мы решили провести памятную акцию "Свеча памяти". Сегодня она прошла у памятника Освободителям Кишинева. Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, хотим из поколения в поколения передавать рассказы ветеранов", - заявили в блоке "Победа". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Ясско-Кишиневская операция была стратегической военной операцией Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии.
https://ria.ru/20250821/mid-2036653057.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма

В Кишиневе оппозиция провела акцию в память об освобождении Молдавии от фашизма

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Освободителям Кишинева в субботу вечером в честь 81-летия освобождения республики от фашизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
Кишинев была освобожден от румынско-фашистской оккупации 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии, длившейся с 20 по 29 августа.
"В преддверии дня памяти о Ясско-Кишиневской операции мы решили провести памятную акцию "Свеча памяти". Сегодня она прошла у памятника Освободителям Кишинева. Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, хотим из поколения в поколения передавать рассказы ветеранов", - заявили в блоке "Победа".
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Ясско-Кишиневская операция была стратегической военной операцией Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии.
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Кишинев отчаянно пытается ограничить деятельность оппозиции, заявили в МИД
21 августа, 09:53
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала