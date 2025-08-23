В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма

https://ria.ru/20250823/moldaviya-2037224882.html
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Освободителям Кишинева в субботу вечером в честь 81-летия освобождения республики от фашизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Кишинев была освобожден от румынско-фашистской оккупации 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии, длившейся с 20 по 29 августа. "В преддверии дня памяти о Ясско-Кишиневской операции мы решили провести памятную акцию "Свеча памяти". Сегодня она прошла у памятника Освободителям Кишинева. Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, хотим из поколения в поколения передавать рассказы ветеранов", - заявили в блоке "Победа". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Ясско-Кишиневская операция была стратегической военной операцией Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии.
