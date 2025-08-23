https://ria.ru/20250823/moldaviya-2037149952.html

Посольство России отметило важность конференции об освобождении Молдавии

Посольство России в Молдавии подчеркнуло важность научно-практической конференции, посвященной 81-й годовщине Ясско-Кишиневской операции по освобождению...

КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Посольство России в Молдавии подчеркнуло важность научно-практической конференции, посвященной 81-й годовщине Ясско-Кишиневской операции по освобождению Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба дипмиссии. Сотрудники российского посольства приняли участие в конференции, в рамках которой состоялась презентация документально-исторического исследования молдавского историка Бориса Шаповалова и экс-министра обороны республики Виктора Гайчука "Освобождение Кишинева". Участникам также продемонстрировали кадры кинохроники изгнания фашистов с молдавской земли в ходе Ясско-Кишиневской операции, которая проводилась войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов с 20 по 29 августа 1944 года. В результате операции была освобождена территория Молдавской ССР и выведена из войны Румыния. Кишинев был освобожден 24 августа 1944 года. "Отрадно, что в Молдавии продолжают хранить память о подвигах освободителей, чтут памятные даты и имена героев, проводят исследовательскую, военно-мемориальную и поисковую работу Сегодня мы сталкиваемся с масштабным наступлением на историю, написанную кровью наших героических предков", - говорится в распространённом для СМИ сообщении дипмиссии. Участники мероприятия подчеркнули необходимость передачи молодому поколению достоверных свидетельств о событиях Великой Отечественной войны. "Именно силой объективных исторических фактов разбиваются любые попытки оправдать нацистов и их приспешников, поставить героев-освободителей на место фашистских палачей", - отметили в посольстве РФ. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

