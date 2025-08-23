https://ria.ru/20250823/modeler-2036941562.html

Любовь, предательство и недожитая семейная жизнь Славы Зайцева

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Талантливый модельер, любимец публики и кутюрье с мировым именем Вячеслав Зайцев всегда вызывал восхищение не только восторженной публики, но и коллег по цеху. Его показы собирали аншлаги, а коллекции обсуждали в Париже и Милане. Но за яркой витриной его успеха скрывалась драма личной жизни, о которой он сам вспоминал с грустью.Провинциал без отца и детство в нуждеДетство будущего модельера пришлось на суровые 1940-е. Семья жила в бедности, без отца, которого репрессировали. Мать, простая рабочая, тянула четверых детей в одиночку. Маленькому Славе приходилось подрабатывать, хоть копейку да принести домой.Но даже в таких условиях мать Зайцева всегда держалась достойно: умела хорошо одеться, выглядела красиво и ухоженно. Именно тогда у мальчика родилось то чувство восхищения женской красотой, которое позже станет главным в его профессии."Детство мое было нищее, но рядышком всегда была мамочка. Да, я "маменькин сынок"! И очень горжусь этим. От своей роднулечки я получал только любовь и заботу. Мамочка последний кусочек мне отдавала. Да и время было какое? Голодное время! Мне все время хотелось есть! Жили мы бедно", - вспоминал модельер.В Москву Зайцев приехал в конце 1950-х - покорять столицу после Ивановского техникума. В Текстильном институте он встретил будущую любовь всей своей жизни. Девушка была красавицей, звездой курса, умной, образованной, из обеспеченной семьи. Её мама была балериной, отец военным лётчиком.Сам Слава был скромным провинциалом, и вряд ли решился бы подойти к Марине первым. Но случай всё решил за них. На студенческом вечере он неловко упал на сцене, публика засмеялась. Только Марина подошла поддержать его. Этот добрый поступок навсегда покорил сердце Зайцева."Марина была звездой курса и настоящей красоткой. Как она одевалась! И как много она читала. Казалось, знает всё на свете", - говорил Зайцев.Несмотря на сопротивление родителей Марины, которые считали Зайцева "непарой" для их дочери, в 1959 году молодые поженились. А уже в 1960-м у них родился сын Егор. Но родители еще сыграют свою роль в жизни пары.Тёща нашла "нового мужа" для своей дочкиЖили они сначала очень счастливо. Слава делал первые шаги в модной индустрии, много времени уделял сыну, придумывал для него сказки. Марина умилялась этому тихому семейному счастью.Но одна женщина упорно не принимала Зайцева. Это была его тёща. Она считала, что Слава женился на Марине ради московской квартиры, и всячески показывала своё презрение.Даже когда Зайцева заметили Пьер Карден и представители Dior, когда его коллекции обсуждали в Париже, мнение тёщи не изменилось. Для неё он так и остался "провинциалом, недостойным её дочери".В 1965 году Зайцев вернулся из поездки в Венгрию и услышал от тёщи страшную фразу: "Мы нашли Марине нового мужа!".Ему оставалось только собрать чемодан и уйти. Так закончился их 9-летний брак и счастливая жизнь с сыном. Егор пережил уход отца как настоящее предательство. Казалось, папа просто исчез из его жизни. Их встреча состоялась только спустя годы, когда сыну исполнилось 15, и то - втайне от матери. Мальчик звонил Славе на работу и просил: "Папа, поговори со мной".Марина вскоре снова вышла замуж. Новый муж оказался строгим и жестким - малейшая провинность пасынка заканчивалась наказанием вплоть до выставления на лестничную площадку.Сам Зайцев пытался найти утешение в новых отношениях. Он начал жить с Инной, своей знакомой по институту. Она сама проявила инициативу, предлагала заботу, но Слава не смог жить без любви. Инна слишком опекала его, и он ушёл.Судьба без личного счастьяСо временем отношения с Мариной всё же восстановились, но уже по-дружески. После смерти тёщи они снова стали общаться. Зайцев навещал её, а Марина пекла для него ореховый пирог - тот самый, который он так любил.Сам модельер признавался: он всегда считал Марину своей настоящей женой и сожалел, что брак распался.Вячеслав Зайцев стал легендой мировой моды. Его показы шли в Москве, Париже и Нью-Йорке, а его имя вошло в историю. Но право, на тихое семейное счастье у него отняли ещё в молодости.Он много лет жил один, окружённый лишь модой, яркими тканями и аплодисментами публики. И всё равно продолжал хранить в сердце память о своей первой любви и недожитой семейной жизни.Марина Владимировна посвятила жизнь искусству и добилась немалого признания: она стала членом Союза художников СССР, получила звание заслуженного художника РСФСР и Башкирской АССР, а также вошла в состав Московского союза художников.В 2018 году Марина Зайцева представила одну из своих последних масштабных выставок – "Драма человеческих страстей". Вернисаж прошёл в столичной галерее и собрал немало ценителей искусства. Сегодня её полотна хранятся в фондах крупных музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею, а многие работы давно обрели новые дома в частных коллекциях.Сын ушел за отцом – "Шеф с нами навсегда"Бывшая супруга модельера сегодня редко появляется в социальных сетях, зато её сын Егор был там куда активнее. Узнав о смерти отца 30 апреля 2023 года, он опубликовал трогательный пост и стихотворение:"Неподвластны сейчас важные и нужные слова, способные выразить нашу скорбь, боль, упавшее небо... Мы его любим и не забудем. А значит, Шеф с нами навсегда… Коллекции, картины, фотографии Маэстро будут вновь воплощаться и оживать в спектаклях и выставках как напоминание современникам и потомкам о великих временах становления и развития Гения Русской Моды".Но спустя чуть больше года, в июне 2024-го, сама Марина пережила страшное горе - её сын скончался. Егор Зайцев последние месяцы находился в больнице: в феврале у него диагностировали рак кишечника. Болезнь стремительно прогрессировала, появились тяжёлые осложнения с кровью и почками. Несмотря на усилия врачей, спасти Егора не удалось.

