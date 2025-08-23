https://ria.ru/20250823/mitroshina-2037107870.html

Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Александры Митрошиной, в рамках её уголовного дела об отмывании денег, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее защита Митрошиной сообщала, что она продала все свое имущество для погашения налоговой задолженности перед ФНС, которая, по словам адвоката, составляла более 200 миллионов рублей. "Завершить предварительное следствие в установленный срок не представляется возможным, так как по делу необходимо… допросить в качестве свидетелей собственников реализованного обвиняемой имущества; в случае установления имущества обвиняемой Митрошиной А.А. наложить на него арест", - сказано в документах. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

