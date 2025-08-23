https://ria.ru/20250823/mitroshina-2037107870.html
Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной
Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной - РИА Новости, 23.08.2025
Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной
Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Александры Митрошиной, в рамках её уголовного дела об отмывании денег, указано в официальных судебных... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T04:45:00+03:00
2025-08-23T04:45:00+03:00
2025-08-23T04:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_e4b5dc873ba3c419dff9e82c209fa1ad.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Александры Митрошиной, в рамках её уголовного дела об отмывании денег, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее защита Митрошиной сообщала, что она продала все свое имущество для погашения налоговой задолженности перед ФНС, которая, по словам адвоката, составляла более 200 миллионов рублей. "Завершить предварительное следствие в установленный срок не представляется возможным, так как по делу необходимо… допросить в качестве свидетелей собственников реализованного обвиняемой имущества; в случае установления имущества обвиняемой Митрошиной А.А. наложить на него арест", - сказано в документах. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
https://ria.ru/20250820/mitroshina-2036574151.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7ef5881a077b7b7306cd7eac42a17fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной
Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Митрошиной