15:53 23.08.2025 (обновлено: 17:54 23.08.2025)
Главы МИД Азербайджана и России обсудили итоги заседания межправкомиссии
БАКУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Главы МИД Азербайджана и РФ в ходе телефонного разговора обсудили итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани. Главы ведомств высоко оценили итоги заседания межправительственной комиссии. Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также региональную и международную безопасность" - говорится в сообщении. В пятницу сообщалось о том, что в заседании приняли участие сопредседатель российской части межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
БАКУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Главы МИД Азербайджана и РФ в ходе телефонного разговора обсудили итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани. Главы ведомств высоко оценили итоги заседания межправительственной комиссии. Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также региональную и международную безопасность" - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о том, что в заседании приняли участие сопредседатель российской части межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
Заголовок открываемого материала