10:11 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/mid-2037129173.html
МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа
Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.08.2025
в мире
россия
израиль
иордания
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России. "При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию",- сказали в министерстве на вопрос относительно россиян, оставшихся в секторе Газа. "Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются",- заключили в ведомстве.
россия
израиль
иордания
в мире, россия, израиль, иордания
В мире, Россия, Израиль, Иордания
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России.
"При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию",- сказали в министерстве на вопрос относительно россиян, оставшихся в секторе Газа.
"Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются",- заключили в ведомстве.
Очередь за едой в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Офис Нетаньяху назвал доклад ООН о секторе Газа ложью
