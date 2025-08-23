https://ria.ru/20250823/mid-2037129173.html
МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа
МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа
МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа
23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России. "При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию",- сказали в министерстве на вопрос относительно россиян, оставшихся в секторе Газа. "Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются",- заключили в ведомстве.
МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа
МИД: эвакуационные допмероприятия россиян из сектора Газа пока не планируются