https://ria.ru/20250823/mid-2037129173.html

МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа

МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа - РИА Новости, 23.08.2025

МИД ответил на вопрос о россиянах, оставшихся в секторе Газа

Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T10:11:00+03:00

2025-08-23T10:11:00+03:00

2025-08-23T10:11:00+03:00

в мире

россия

израиль

иордания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская сторона пока не планирует специальные дополнительные эвакуационные мероприятия россиян из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД России. "При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию",- сказали в министерстве на вопрос относительно россиян, оставшихся в секторе Газа. "Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются",- заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250822/doklad-2037031396.html

россия

израиль

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, иордания