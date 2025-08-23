Рейтинг@Mail.ru
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
23:44 23.08.2025
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. РИА Новости, 23.08.2025
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
дональд трамп
хдс/хсс
нато
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. Как отмечает портал Tagesschau, Мерц во время выступления на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония заявил, что для достижения мира на Украине "необходимо терпение". "Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров", - заявил канцлер, чьи слова приводит портал. В субботу вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что ФРГ еще слишком рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины, это нужно согласовать с международными партнерами и самим Киевом. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
германия
россия
в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО
© AP Photo / Michael KappelerФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Kappeler
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров.
Как отмечает портал Tagesschau, Мерц во время выступления на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония заявил, что для достижения мира на Украине "необходимо терпение".
"Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров", - заявил канцлер, чьи слова приводит портал.
В субботу вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что ФРГ еще слишком рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины, это нужно согласовать с международными партнерами и самим Киевом.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
