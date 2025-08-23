https://ria.ru/20250823/merts-2037226268.html

Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине

Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2025

Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T23:44:00+03:00

2025-08-23T23:44:00+03:00

2025-08-23T23:44:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

фридрих мерц

дональд трамп

хдс/хсс

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. Как отмечает портал Tagesschau, Мерц во время выступления на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония заявил, что для достижения мира на Украине "необходимо терпение". "Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров", - заявил канцлер, чьи слова приводит портал. В субботу вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что ФРГ еще слишком рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины, это нужно согласовать с международными партнерами и самим Киевом. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250823/evropa-2037220647.html

https://ria.ru/20250823/zelenskiy-2037207310.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, нато