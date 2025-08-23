https://ria.ru/20250823/merts-2037226268.html
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2025
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:44:00+03:00
2025-08-23T23:44:00+03:00
2025-08-23T23:44:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
дональд трамп
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с дорогой протяженностью 10 километров, из которых пройдено только 200 метров. Как отмечает портал Tagesschau, Мерц во время выступления на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония заявил, что для достижения мира на Украине "необходимо терпение". "Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров", - заявил канцлер, чьи слова приводит портал. В субботу вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что ФРГ еще слишком рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины, это нужно согласовать с международными партнерами и самим Киевом. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250823/evropa-2037220647.html
https://ria.ru/20250823/zelenskiy-2037207310.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1340d722a71a643082befb1dcc281904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО
Мерц высказался о прогрессе в достижении мира на Украине
Мерц сравнил прогресс в достижении мира на Украине с 10-ти километровой дорогой