Рейтинг@Mail.ru
Более половины немцев недовольны работой Мерца - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/merts-2037183790.html
Более половины немцев недовольны работой Мерца
Более половины немцев недовольны работой Мерца - РИА Новости, 23.08.2025
Более половины немцев недовольны работой Мерца
Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:31:00+03:00
2025-08-23T16:31:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания Bild. Согласно итогам исследования, 62% респондентов недовольны работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), лишь 26% одобряют деятельность правительства. Еще в начале июня 37% опрошенных были довольны работой правительства. Кроме того, большинство респондентов (57%) недовольны работой Мерца на посту канцлера, положительно оценили его деятельность лишь 28%. Исследование проводилось с четверга по пятницу среди 1001 человека. Погрешность не указана. Согласно результатам другого опроса, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока ХДС/ХСС: оба политических объедине6ния набрали по 25%. Уровень популярности партнера по коалиции - СДПГ - составил 15%, партии "Зеленые" - 11%, партии "Левые" - 11%, уточняется по итогам опроса. Этот опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1201 человека. Погрешность составляет 2,9%. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250821/germaniya-2036635624.html
https://ria.ru/20250818/germanija-2036043846.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Более половины немцев недовольны работой Мерца

Bild: около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера Мерца

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания Bild.
Согласно итогам исследования, 62% респондентов недовольны работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), лишь 26% одобряют деятельность правительства. Еще в начале июня 37% опрошенных были довольны работой правительства.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Германии обвинили Мерца в реваншизме
21 августа, 06:45
Кроме того, большинство респондентов (57%) недовольны работой Мерца на посту канцлера, положительно оценили его деятельность лишь 28%.
Исследование проводилось с четверга по пятницу среди 1001 человека. Погрешность не указана.
Согласно результатам другого опроса, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока ХДС/ХСС: оба политических объедине6ния набрали по 25%.
Уровень популярности партнера по коалиции - СДПГ - составил 15%, партии "Зеленые" - 11%, партии "Левые" - 11%, уточняется по итогам опроса.
Этот опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1201 человека. Погрешность составляет 2,9%.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ
18 августа, 13:05
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала