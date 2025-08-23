https://ria.ru/20250823/merts-2037183790.html

Более половины немцев недовольны работой Мерца

Более половины немцев недовольны работой Мерца - РИА Новости, 23.08.2025

Более половины немцев недовольны работой Мерца

Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T16:31:00+03:00

2025-08-23T16:31:00+03:00

2025-08-23T16:31:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

левая (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания Bild. Согласно итогам исследования, 62% респондентов недовольны работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), лишь 26% одобряют деятельность правительства. Еще в начале июня 37% опрошенных были довольны работой правительства. Кроме того, большинство респондентов (57%) недовольны работой Мерца на посту канцлера, положительно оценили его деятельность лишь 28%. Исследование проводилось с четверга по пятницу среди 1001 человека. Погрешность не указана. Согласно результатам другого опроса, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока ХДС/ХСС: оба политических объедине6ния набрали по 25%. Уровень популярности партнера по коалиции - СДПГ - составил 15%, партии "Зеленые" - 11%, партии "Левые" - 11%, уточняется по итогам опроса. Этот опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1201 человека. Погрешность составляет 2,9%. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250821/germaniya-2036635624.html

https://ria.ru/20250818/germanija-2036043846.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)