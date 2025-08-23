Более половины немцев недовольны работой Мерца
Bild: около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера Мерца
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности, следует из результатов исследования института INSA для издания Bild.
Согласно итогам исследования, 62% респондентов недовольны работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), лишь 26% одобряют деятельность правительства. Еще в начале июня 37% опрошенных были довольны работой правительства.
Кроме того, большинство респондентов (57%) недовольны работой Мерца на посту канцлера, положительно оценили его деятельность лишь 28%.
Исследование проводилось с четверга по пятницу среди 1001 человека. Погрешность не указана.
Согласно результатам другого опроса, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока ХДС/ХСС: оба политических объедине6ния набрали по 25%.
Уровень популярности партнера по коалиции - СДПГ - составил 15%, партии "Зеленые" - 11%, партии "Левые" - 11%, уточняется по итогам опроса.
Этот опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1201 человека. Погрешность составляет 2,9%.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
