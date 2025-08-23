https://ria.ru/20250823/memorandum-2037100750.html
Лукашенко одобрил проект меморандума между Белоруссией и Пакистаном
Лукашенко одобрил проект меморандума между Белоруссией и Пакистаном - РИА Новости, 23.08.2025
Лукашенко одобрил проект меморандума между Белоруссией и Пакистаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект меморандума о взаимопонимании между правительством Белоруссии и... РИА Новости, 23.08.2025
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект меморандума о взаимопонимании между правительством Белоруссии и правительством Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства и поручил МВД республики его подписать, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы государства. Лукашенко 11 апреля по итогам своих переговоров в Минске с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что Белоруссия в целом готова принять из Пакистана до 100-120 тысяч квалифицированных специалистов и создать им условия для работы. Лукашенко неоднократно говорил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов. "Одобрить проект меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Пакистан по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе. Документом министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров по проекту меморандума, при этом ему разрешено при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. МВД также уполномочено на подписание меморандума при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
