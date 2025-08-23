https://ria.ru/20250823/mask-2037106209.html

Отец Маска высказался о россиянах

россия

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости отметил изобретательность граждан России, а также вклад страны в мировой технологический прогресс. "Россияне - плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России", - сказал Эррол Маск. Во время интервью он упомянул изобретение телефона, отметив, что русский изобретатель разработал аналогичное устройство примерно в то же время, когда Александр Грейам Белл подал заявку на патент в США. Он также подчеркнул одновременное развитие авиации, когда усилия России в области полётов совпали с деятельностью братьев Райт в 1903 году. "Полёты на летательных аппаратах велись в России в то же самое время, когда братья Райт совершали свои полёты", - добавил бизнесмен. Как и его сын Илон, Эррол Маск много лет был связан со сферой технологий, работая инженером-консультантом по электротехнике и машиностроению, а также в сфере недвижимости. Он также был не чужд политики, был представителем Прогрессивной партии в городском совете Претории в Южной Африке.

