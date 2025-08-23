https://ria.ru/20250823/markaryan-2037219827.html

Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна

Следствие в понедельник будет просить суд об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просить суд об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. "В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Ранее в субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск.

