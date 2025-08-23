Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/markaryan-2037219827.html
Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна
Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна - РИА Новости, 23.08.2025
Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна
Следствие в понедельник будет просить суд об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T21:53:00+03:00
2025-08-23T21:53:00+03:00
происшествия
москва
кубинка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просить суд об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. "В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Ранее в субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20250823/markaryan-2037200191.html
москва
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, кубинка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кубинка, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросит суд арестовать блогера Маркаряна

СК в понедельник попросит суд арестовать блогера Арсена Маркаряна

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просить суд об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
"В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
Ранее в субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск.
Задержанный блогер Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Задержанный в Кубинке блогер Маркарян спрятался в багажнике авто
Вчера, 18:51
 
ПроисшествияМоскваКубинкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала