Блогеру Маркаряну предъявили обвинение

Блогеру Маркаряну предъявили обвинение

Задержанному блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержанному блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве."Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления", — сказали в ведомстве.Сегодня Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. В СК России уточнили, что блогер не позднее 25 февраля 2025 года разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.Московская прокуратура ранее сообщила, что выявила видео — интервью с Маркаряном, в котором он публично призывал к совершению терактов на территории России и против ее граждан с использованием БПЛА.Во время расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.

Задержанный блогер Арсен Маркарян Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

