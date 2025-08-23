https://ria.ru/20250823/markaryan-2037200492.html

Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет

Задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Арсен Маркарян доставлен в отдел СК в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Арсен Маркарян доставлен в отдел СК в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следователи столичного главка СК РФ возбудили на Маркаряна уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"). По версии следствия, блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. "Он доставлен в отдел СК в Москве", - сказал собеседник агентства.

Задержанный блогер Арсен Маркарян Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечалось, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Маркаряна задержали в Кубинке. 2025-08-23T18:57 true PT0M24S

