Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет
Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет
2025-08-23T18:57:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Арсен Маркарян доставлен в отдел СК в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следователи столичного главка СК РФ возбудили на Маркаряна уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"). По версии следствия, блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. "Он доставлен в отдел СК в Москве", - сказал собеседник агентства.
Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечалось, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Маркаряна задержали в Кубинке.
Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет
