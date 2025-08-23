https://ria.ru/20250823/markaryan-2037200191.html
Задержанный в Кубинке блогер Маркарян спрятался в багажнике авто
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ.По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечалось, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Маркаряна задержали в Кубинке."Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства", - говорится в сообщении.
Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечалось, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Маркаряна задержали в Кубинке.
