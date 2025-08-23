https://ria.ru/20250823/markaryan-2037194839.html

Блогера Маркаряна задержали в Кубинке

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, против которого возбуждено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, был задержан в подмосковной Кубинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск."Он был задержан в Кубинке", - сказал собеседник агентства.В рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.

