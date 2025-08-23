Рейтинг@Mail.ru
Блогера Маркаряна задержали в Кубинке - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 23.08.2025 (обновлено: 17:51 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/markaryan-2037194839.html
Блогера Маркаряна задержали в Кубинке
Блогера Маркаряна задержали в Кубинке - РИА Новости, 23.08.2025
Блогера Маркаряна задержали в Кубинке
Блогер Арсен Маркарян, против которого возбуждено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, был задержан в подмосковной Кубинке, сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T17:48:00+03:00
2025-08-23T17:51:00+03:00
кубинка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_15:0:1135:630_1920x0_80_0_0_b8f6ec60111c2c3ab827d9c9a902070b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, против которого возбуждено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, был задержан в подмосковной Кубинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск."Он был задержан в Кубинке", - сказал собеседник агентства.В рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.
https://ria.ru/20250823/delo-2037146775.html
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_642824bf391b54f9f797f926e5010bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кубинка, происшествия
Кубинка, Происшествия
Блогера Маркаряна задержали в Кубинке

Блогера Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке

© Фото : соцсети блогераАрсен Маркарян
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : соцсети блогера
Арсен Маркарян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, против которого возбуждено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, был задержан в подмосковной Кубинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечается, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск.
"Он был задержан в Кубинке", - сказал собеседник агентства.
В рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.
Блогер Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
На блогера Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
Вчера, 12:12
 
КубинкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала