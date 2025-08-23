https://ria.ru/20250823/markaryan-2037189429.html

Блогера Арсена Маркаряна задержали

Блогера Арсена Маркаряна задержали

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики задержали блогера Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в СК."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", — отметили там.Блогера задержали в московском регионе при совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов."В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", — добавили в СК.Также в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.Московская прокуратура ранее сообщила, что выявила видео — интервью с Маркаряном, в котором он публично призывал к совершению терактов на территории России и против ее граждан с использованием БПЛА. В СК уточнили, что блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.Маркаряна ранее объявляли в розыск.

Задержанный блогер Арсен Маркарян Задержанный в подмосковной Кубинке блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Отмечалось, что ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Маркаряна задержали в Кубинке. 2025-08-23T17:11 true PT0M24S

