https://ria.ru/20250823/maduro-2037117591.html
Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции
Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции - РИА Новости, 23.08.2025
Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции
Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции на фоне угроз со стороны США, сообщил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T08:19:00+03:00
2025-08-23T08:19:00+03:00
2025-08-23T09:18:00+03:00
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
сергей лавров
николас мадуро
боливарианский альянс для народов америки (алба)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
МЕХИКО, 23 авг — РИА Новости. Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции на фоне угроз со стороны США, сообщил президент Николас Мадуро."Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в эти выходные у нас состоялась кампания переписи и призыва всех ополченцев, резервистов и граждан, мужчин и женщин, которые хотят сказать империализму: довольно этих угроз", — сказал он.Перепись и призыв в национальную милицию пройдут на базе воинских частей и местных штабов народной обороны, а также на центральных площадях городов. План защиты суверенитета и мира, как правительство называет эту программу мобилизации общества, включает:Обострение между США и Венесуэлой Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.Глава МИД России Сергей Лавров накануне в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран. Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.
https://ria.ru/20250821/venesuela-2036873656.html
https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html
https://ria.ru/20250812/maduro-2034702195.html
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, сергей лавров, николас мадуро, боливарианский альянс для народов америки (алба), в мире
Венесуэла, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), В мире
Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции
Венесуэла проведет призыв в ряды Боливарианской милиции на фоне угроз США
МЕХИКО, 23 авг — РИА Новости. Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции на фоне угроз со стороны США, сообщил президент Николас Мадуро.
"Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в эти выходные у нас состоялась кампания переписи и призыва всех ополченцев, резервистов и граждан, мужчин и женщин, которые хотят сказать империализму: довольно этих угроз", — сказал он.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Перепись и призыв в национальную милицию пройдут на базе воинских частей и местных штабов народной обороны, а также на центральных площадях городов. План защиты суверенитета и мира, как правительство называет эту программу мобилизации общества, включает:
- расширение и активизацию народной милиции;
- подготовку к гражданской обороне и защите территории;
- работу с населением против психологической и информационной войны;
- кампании за сохранение мира и национального единства.
Обострение между США и Венесуэлой
Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро
и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.
Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.
Глава МИД России Сергей Лавров
накануне в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран.
Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.