МЕХИКО, 23 авг — РИА Новости. Венесуэла проведет перепись и призыв в ряды Боливарианской милиции на фоне угроз со стороны США, сообщил президент Николас Мадуро."Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в эти выходные у нас состоялась кампания переписи и призыва всех ополченцев, резервистов и граждан, мужчин и женщин, которые хотят сказать империализму: довольно этих угроз", — сказал он.Перепись и призыв в национальную милицию пройдут на базе воинских частей и местных штабов народной обороны, а также на центральных площадях городов. План защиты суверенитета и мира, как правительство называет эту программу мобилизации общества, включает:Обострение между США и Венесуэлой Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.Глава МИД России Сергей Лавров накануне в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран. Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.

