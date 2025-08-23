https://ria.ru/20250823/lipetsk-2037225130.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409480_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_ee8b63834d79b6fa73fd7bd7657adba3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
