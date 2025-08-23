Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили воздушную опасность
23:22 23.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
2025-08-23T23:22:00+03:00
2025-08-23T23:22:00+03:00
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
липецкая область
россия
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Липецкая область Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
