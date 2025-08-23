Рейтинг@Mail.ru
16:44 23.08.2025
В Северском районе Кубани обнаружили обломки беспилотников
В Северском районе Кубани обнаружили обломки беспилотников
происшествия
северский район
краснодарский край
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены возле двух поселков и железнодорожного переезда в Северском районе Кубани после ночных попыток атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края… Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты БПЛА обнаружили около железнодорожного переезда в село Львовское", - говорится в сообщении. Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены возле двух поселков и железнодорожного переезда в Северском районе Кубани после ночных попыток атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края… Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты БПЛА обнаружили около железнодорожного переезда в село Львовское", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
Обломки украинского беспилотника упали на улицы Курска
