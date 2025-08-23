https://ria.ru/20250823/kuban-2037186535.html

В Северском районе Кубани обнаружили обломки беспилотников

2025-08-23T16:44:00+03:00

происшествия

северский район

краснодарский край

КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены возле двух поселков и железнодорожного переезда в Северском районе Кубани после ночных попыток атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края… Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты БПЛА обнаружили около железнодорожного переезда в село Львовское", - говорится в сообщении. Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.

северский район

краснодарский край

