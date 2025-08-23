https://ria.ru/20250823/krym-2037197167.html

Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой

Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой - РИА Новости, 23.08.2025

Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан. РИА Новости, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг, который является их целью и мечтой. "Украинский флаг полностью обесценен, в том числе, самим Зеленским и его предшественниками, и превращен в никому не интересную тряпку, которая всегда была инородна для крымчан", - сказал Чегринец РИА Новости. Кроме того, по его словам, украинские флаги часто находят на оставленных отступающей украинской армией позициях. "Никто эти флаги с собой не забирает. При этом украинский флаг абсолютно ненавидим во всех практически странах Европы и мира, где есть украинцы, которые уже достали местных жителей своим скаканием с этой тряпкой. Причем самые, так сказать, в кавычках патриотичные украинцы давным-давно сбежали и проявляют свой патриотизм только за пределами страны. Российский триколор – вот именно тот флаг, который любят и ждут практически на всей территории Украины", - сказал Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

