Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой
Чегринец: украинский флаг полностью обесценен Зеленским и его предшественниками
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий с флагом Украины
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий с флагом Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг, который является их целью и мечтой.
"Украинский флаг полностью обесценен, в том числе, самим Зеленским и его предшественниками, и превращен в никому не интересную тряпку, которая всегда была инородна для крымчан", - сказал Чегринец РИА Новости.
Кроме того, по его словам, украинские флаги часто находят на оставленных отступающей украинской армией позициях.
"Никто эти флаги с собой не забирает. При этом украинский флаг абсолютно ненавидим во всех практически странах Европы и мира, где есть украинцы, которые уже достали местных жителей своим скаканием с этой тряпкой. Причем самые, так сказать, в кавычках патриотичные украинцы давным-давно сбежали и проявляют свой патриотизм только за пределами страны. Российский триколор – вот именно тот флаг, который любят и ждут практически на всей территории Украины", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.