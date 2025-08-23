Рейтинг@Mail.ru
Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой - РИА Новости, 23.08.2025
18:18 23.08.2025
Чегринец назвал украинский флаг обесцененной тряпкой
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан.
россия
республика крым
украина
роман чегринец
владимир путин
оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг, который является их целью и мечтой. "Украинский флаг полностью обесценен, в том числе, самим Зеленским и его предшественниками, и превращен в никому не интересную тряпку, которая всегда была инородна для крымчан", - сказал Чегринец РИА Новости. Кроме того, по его словам, украинские флаги часто находят на оставленных отступающей украинской армией позициях. "Никто эти флаги с собой не забирает. При этом украинский флаг абсолютно ненавидим во всех практически странах Европы и мира, где есть украинцы, которые уже достали местных жителей своим скаканием с этой тряпкой. Причем самые, так сказать, в кавычках патриотичные украинцы давным-давно сбежали и проявляют свой патриотизм только за пределами страны. Российский триколор – вот именно тот флаг, который любят и ждут практически на всей территории Украины", - сказал Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
россия, республика крым, украина, роман чегринец, владимир путин, оон
Россия, Республика Крым, Украина, Роман Чегринец, Владимир Путин, ООН
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий с флагом Украины
Военнослужащий с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий с флагом Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал флаг Украины обесцененной тряпкой, которая всегда была инородна для крымчан.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг, который является их целью и мечтой.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Рогов назвал ложью слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах
Вчера, 16:28
"Украинский флаг полностью обесценен, в том числе, самим Зеленским и его предшественниками, и превращен в никому не интересную тряпку, которая всегда была инородна для крымчан", - сказал Чегринец РИА Новости.
Кроме того, по его словам, украинские флаги часто находят на оставленных отступающей украинской армией позициях.
"Никто эти флаги с собой не забирает. При этом украинский флаг абсолютно ненавидим во всех практически странах Европы и мира, где есть украинцы, которые уже достали местных жителей своим скаканием с этой тряпкой. Причем самые, так сказать, в кавычках патриотичные украинцы давным-давно сбежали и проявляют свой патриотизм только за пределами страны. Российский триколор – вот именно тот флаг, который любят и ждут практически на всей территории Украины", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
Вчера, 18:07
 
