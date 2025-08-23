Рейтинг@Mail.ru
Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья, сообщил Гоцанюк - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 23.08.2025 (обновлено: 15:52 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/krym-2037176152.html
Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья, сообщил Гоцанюк
Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья, сообщил Гоцанюк - РИА Новости, 23.08.2025
Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья, сообщил Гоцанюк
Крупную аварию на магистральном водоводе на востоке Крыма планируют устранить к утру воскресенья, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:39:00+03:00
2025-08-23T15:52:00+03:00
происшествия
республика крым
судак
коктебель
юрий гоцанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037176896_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2e14c3b1ce6662062f303aa1f67f36df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Крупную аварию на магистральном водоводе на востоке Крыма планируют устранить к утру воскресенья, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Авария на магистральном водоводе произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы. "Аварийные службы приступили к устранению очередного порыва на магистральном водоводе Феодосия–Судак. Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, после запуска воды в систему к вечеру воскресенья ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению. "Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20250823/razvozhaev-2037175493.html
республика крым
судак
коктебель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037176896_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_715ca55a638efbca9ec20cc6f7c45084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, судак, коктебель, юрий гоцанюк
Происшествия, Республика Крым, Судак, Коктебель, Юрий Гоцанюк
Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья, сообщил Гоцанюк

Гоцанюк: аварию на водоводе на востоке Крыма планируют устранить к воскресенью

© Фото : Юрий Гоцанюк/TelegramАварийные службы устраняют аварию на магистральном водоводе Феодосия–Судак
Аварийные службы устраняют аварию на магистральном водоводе Феодосия–Судак - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : Юрий Гоцанюк/Telegram
Аварийные службы устраняют аварию на магистральном водоводе Феодосия–Судак
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Крупную аварию на магистральном водоводе на востоке Крыма планируют устранить к утру воскресенья, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Авария на магистральном водоводе произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы.
"Аварийные службы приступили к устранению очередного порыва на магистральном водоводе Феодосия–Судак. Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, после запуска воды в систему к вечеру воскресенья ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению.
"Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем", - подчеркнул глава правительства.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе
Вчера, 15:33
 
ПроисшествияРеспублика КрымСудакКоктебельЮрий Гоцанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала