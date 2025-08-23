https://ria.ru/20250823/krym-2036749970.html

Как Хрущев расправился с противником передачи Крыма Украине

Как Хрущев расправился с противником передачи Крыма Украине

В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принимает решение о передаче Крыма Украине. Хотя партийная элита отнеслась к этому благосклонно, все же был... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принимает решение о передаче Крыма Украине. Хотя партийная элита отнеслась к этому благосклонно, все же был человек, осмелившийся возразить против территориального подарка. Сегодня имя этого человека практически не вспоминают. Повлиять на ход истории чиновнику не удалось, а вот за смелость заплатить пришлось дорого.Этим человеком был первый секретарь обкома партии в Крыму Павел Титов.Как Крым чуть не стал ТавридойПавел Титов был родился во Пскове, в семье потомственного железнодорожника. Отец трагически погиб, когда Павлу только исполнилось шестнадцать, и юноша решил продолжить семейную династию, устроившись на железную дорогу, чтобы заработать на хлеб и не оставить голодными своих родных.Главными чертами характера у молодого человека были ответственность и трудолюбие, его начали продвигать по партийной линии.В 1949-м, сразу после завершения учебы в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), Титова избрали первым секретарем областного комитета партии Крыма.Титов был сильным руководителем, который в самых сложных ситуациях старался разбираться сам, не звоня в Москву по любому поводу.Он инициировал десятки интересных проектов.Один самых любопытных – смена названия полуострова. Титов считал, что Крым должен именоваться Тавридой, в соответствии с историческим наследием.Он решился обратиться с таким смелым предложением лично к товарищу Сталину, и тот обещал рассмотреть вопрос, но вскоре умер, так и не решив вопрос.Выступил противКогда у Хрущева созрела идея передать Крым Украинской Советской Республике, он встречался по этому поводу с Титовым и вторым секретарем Крымского обкома Дмитрием Полянским.Последний, не жалея эпитетов, выразил в адрес идеи, пришедшей в голову Никиты Сергеевича, восторг, посчитав ее гениальной.В целом понятно, что никакого собственного мнения он не имел, а лишь в очередной раз продемонстрировал преданность руководителю. Активно рукоплескали этому предложению и все остальные политики.А вот Павел Титов, выразивший громкий протест против передачи Крыма Украине, был уверен, что решение ошибочно.Его мнение услышали, но никто на этот "глас вопиющего в пустыне" не обратил внимание. Все было решено. На заседании Президиума ЦК КПСС 25 января 1954-го утвердили проект указа.И если бы не голос "против" Титова, решение было бы принято единогласно за 15 минут. Указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" подписал Климент Ворошилов.Попал в опалуМногие историки считают, что возражения Титова носили исключительно экономический характер хозяйственного. Но в то время и Никите Сергеевичу в страшном сне не могло присниться, что Советский Союз распадется на независимые государства.Мнение "против" Титову не простили, он какое-то время занимал кресла заместителя министра совхозов СССР, помощника министра сельского хозяйства, заместителя министра заготовок, заведующего несколькими структурами Совета Министров.Но к действительно ответственной и руководящей работе его старались не допускать.Даже после смещения Хрущева опала не отступила от Титова. В 1969-м Павла Ивановича вынужденно проводили на пенсию, навсегда заставив распрощаться с политикой.Он скончался в 1990-м, застав лишь начало событий, которые привели к развалу некогда великой страны.Вернулся в "родную гавань"Принимая решение о передаче Крыма, Хрущева совершенно не интересовало мнение самих жителей полуострова, которые всегда связывали свою судьбу с Россией.Во время развала СССР крымчане, как и жители Донбасса, пытались изменить ситуацию и уйти от юрисдикции Киева.Многочисленные постоянные делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили не оставлять их в составе Украины.Однако тогда у Москвы на это "не было времени", рассказал глава администрации первого российского президента Бориса Ельцина Сергей Филатов.По словам Филатова, во времена распада СССР Москва просто отдала Крым и Донбасс Киеву, несмотря на то, что осенью 1991 года в Верховный Совет России оттуда постоянно приезжали делегации, просившие не оставлять их в составе Украины.К счастью, историческая несправедливость разрешилась в 2014 году, и Крым благополучно вернулся в "родную гавань".

