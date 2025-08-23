https://ria.ru/20250823/kniga-2037110256.html

Канада в 90-х передала Донецку книгу с оскорблениями евреев

Канада в 90-х передала Донецку книгу с оскорблениями евреев - РИА Новости, 23.08.2025

Канада в 90-х передала Донецку книгу с оскорблениями евреев

Переданная в 90-х посольством Канады в Канадско-украинский библиотечный центр в Донецке книга Петра Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле" пропагандирует... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T05:53:00+03:00

2025-08-23T05:53:00+03:00

2025-08-23T05:53:00+03:00

в мире

канада

украина

донецк

роман шухевич

организации украинских националистов* (оун)*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Переданная в 90-х посольством Канады в Канадско-украинский библиотечный центр в Донецке книга Петра Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле" пропагандирует оскорбления евреев, "праву" украинцев на такие оскорбления отведена целая глава, передаёт корреспондент РИА Новости. Посольство Канады в 1990-е годы создало на Украине девять Канадско-украинских библиотечных центров с экстремистской и националистической литературой, рассказала ранее РИА Новости экс-сотрудница Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке Людмила Мочалова. По её словам, большая часть литературы там "носила экстремистский характер", регулярно поступала периодика "националистического толка". На 127-й странице книги Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле", изданной на Западе в 1982 году, есть глава, в которой автор декларирует и закрепляет за украинцами "право" оскорблять еврейскую нацию. В книге утверждается, что использование термина "евреи" в отношении еврейского народа якобы навязывают украинцам "москали", тогда как настоящие украинцы, по его мнению, должны называть евреев по-другому. Также в книге Мерчука имеются главы, описывающие отношения украинцев и евреев, где вновь повторяются оскорбления. Посольством Канады в фонд Канадско-украинского центра было передано множество изданий Мерчука. При этом в годы Великой Отечественной войны Мерчук был одним из видных деятелей запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН*) и работал непосредственно под началом члена СС Романа Шухевича, ныне считающегося на Украине национальным героем. Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности, в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности.* террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250702/duda-2026798614.html

канада

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, украина, донецк, роман шухевич, организации украинских националистов* (оун)*