05:53 23.08.2025
Канада в 90-х передала Донецку книгу с оскорблениями евреев
в мире
канада
украина
донецк
роман шухевич
организации украинских националистов* (оун)*
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Переданная в 90-х посольством Канады в Канадско-украинский библиотечный центр в Донецке книга Петра Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле" пропагандирует оскорбления евреев, "праву" украинцев на такие оскорбления отведена целая глава, передаёт корреспондент РИА Новости. Посольство Канады в 1990-е годы создало на Украине девять Канадско-украинских библиотечных центров с экстремистской и националистической литературой, рассказала ранее РИА Новости экс-сотрудница Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке Людмила Мочалова. По её словам, большая часть литературы там "носила экстремистский характер", регулярно поступала периодика "националистического толка". На 127-й странице книги Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле", изданной на Западе в 1982 году, есть глава, в которой автор декларирует и закрепляет за украинцами "право" оскорблять еврейскую нацию. В книге утверждается, что использование термина "евреи" в отношении еврейского народа якобы навязывают украинцам "москали", тогда как настоящие украинцы, по его мнению, должны называть евреев по-другому. Также в книге Мерчука имеются главы, описывающие отношения украинцев и евреев, где вновь повторяются оскорбления. Посольством Канады в фонд Канадско-украинского центра было передано множество изданий Мерчука. При этом в годы Великой Отечественной войны Мерчук был одним из видных деятелей запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН*) и работал непосредственно под началом члена СС Романа Шухевича, ныне считающегося на Украине национальным героем. Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности, в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности.* террористическая организация, запрещенная в России.
канада
украина
донецк
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Переданная в 90-х посольством Канады в Канадско-украинский библиотечный центр в Донецке книга Петра Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле" пропагандирует оскорбления евреев, "праву" украинцев на такие оскорбления отведена целая глава, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посольство Канады в 1990-е годы создало на Украине девять Канадско-украинских библиотечных центров с экстремистской и националистической литературой, рассказала ранее РИА Новости экс-сотрудница Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке Людмила Мочалова. По её словам, большая часть литературы там "носила экстремистский характер", регулярно поступала периодика "националистического толка".
На 127-й странице книги Мерчука "Встречи и разговоры в Израиле", изданной на Западе в 1982 году, есть глава, в которой автор декларирует и закрепляет за украинцами "право" оскорблять еврейскую нацию. В книге утверждается, что использование термина "евреи" в отношении еврейского народа якобы навязывают украинцам "москали", тогда как настоящие украинцы, по его мнению, должны называть евреев по-другому. Также в книге Мерчука имеются главы, описывающие отношения украинцев и евреев, где вновь повторяются оскорбления.
Посольством Канады в фонд Канадско-украинского центра было передано множество изданий Мерчука. При этом в годы Великой Отечественной войны Мерчук был одним из видных деятелей запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН*) и работал непосредственно под началом члена СС Романа Шухевича, ныне считающегося на Украине национальным героем.
Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности, в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности.
* террористическая организация, запрещенная в России.
