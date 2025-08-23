https://ria.ru/20250823/kniga-2037109533.html

В Москве презентуют книгу стихов о погибших бойцах СВО

В Москве презентуют книгу стихов о погибших бойцах СВО - РИА Новости, 23.08.2025

В Москве презентуют книгу стихов о погибших бойцах СВО

Презентация книги стихов "Герои, ушедшие в вечность" пройдет в 26 августа в Москве, это сборник стихов Светланы Корепановой, написанных по просьбе и по... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Презентация книги стихов "Герои, ушедшие в вечность" пройдет в 26 августа в Москве, это сборник стихов Светланы Корепановой, написанных по просьбе и по материалам от матерей, чьи сыновья погибли в ходе СВО, рассказала РИА Новости автор идеи книги и организатор презентации Альбина Зуева. "Мы приглашаем 26 августа в 18.00 на презентацию книги стихов Светланы Корепановой "Герои, ушедшие в вечность", она пройдет в Московском доме книги на Новом Арбате. Кроме автора будут выступать военные, матери погибших ребят, актеры будут декламировать стихи, есть целая программа. На встречу нужно записаться на сайте Дома книги в разделе анонсы. Ждем всех - уместно прийти с детьми среднего и старшего школьного возраста", - сказала Зуева. По ее словам, идея книги пришла во время общения с такими же как она - мамами, потерявшими на войне сыновей. "После гибели сына я создала в Telegram группу "Мамы погибших сыновей". Это открытая группа, там сейчас около 150 человек: мы общаемся на разные темы, поддерживаем друг друга - это очень важно. Мы предложили Светлане написать книгу о наших ребятах - она согласилась", - пояснила женщина. Как рассказала РИА Новости автор книги, это не первый ее сборник стихов про СВО, но этот - особенный. "Это - книга-памятник. В ней увековечена память о наших ребятах, которые погибли на СВО. Я писала ее на основе материала, который прислали мне матери воинов. Я писала ее полгода - кровью и сердцем: 37 имен - 37 стихотворений, в которых рассказывается о жизни и боевом пути ребят, каждое дополнено фотографией, эпиграфом с краткой биографией", - рассказала Светлана Корепанова. Она добавила, что книга вышла в августе на средства самих матерей очень скромным тиражом, который сразу разошелся, но в сентябре книгу допечатают, ее можно будет приобрести в Московском доме книги. Также автор отметила, что уже пишет стихи для второго тома сборника. "Герои, ушедшие в вечность" - достойная книга, которая будет полезна самому широкому кругу читатели, в том числе на "разговорах о важном", на уроках мужества в школах и университетах. Я очень люблю свою Родину - Россию, я патриот, у меня муж - участник войн, орденоносец. Поэтому я вдохновлена и его подвигами, и нынешними подвигами ребят. И я хочу, чтобы все люди были счастливы, чтобы закончилась война, чтобы не было слез у матерей, у жен, у сестер", - заключила собеседница агентства. Светлана Корепанова - поэтесса, член Союза писателей России, обращается к теме защиты Родины. В частности, она - автор стихов к песням про СВО, а также стихотворных сборников "Вперёд, Россия, с нами Бог!" и "Витязи великого народа" - об отряде специального назначения.

