В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 146 километрах от города Аксу и в 142 километрах от города Тумшук в 01.06 воскресенья по местному времени (22.06 субботы мск). Очаг залегал на глубине 7,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

