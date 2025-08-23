https://ria.ru/20250823/kitay-2037225437.html
В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 146 километрах от города Аксу и в 142 километрах от города Тумшук в 01.06 воскресенья по местному времени (22.06 субботы мск). Очаг залегал на глубине 7,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
