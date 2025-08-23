https://ria.ru/20250823/kellog-2037139573.html

Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшие дни

23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленный источник. "Спецпредставитель президента США (Дональда - ред.) Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.

