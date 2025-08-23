Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшие дни - РИА Новости, 23.08.2025
11:20 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/kellog-2037139573.html
Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшие дни
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленный источник. "Спецпредставитель президента США (Дональда - ред.) Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.
© Getty Images / Drew AngererКит Келлог
© Getty Images / Drew Angerer
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленный источник.
"Спецпредставитель президента США (Дональда - ред.) Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.
Духовный советник президента США Марк Бернс - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Духовный советник Трампа посетит Украину
Вчера, 11:15
 
