У детеныша капибары из Московского зоопарка появилось имя
09:31 23.08.2025 (обновлено: 13:55 23.08.2025)
У детеныша капибары из Московского зоопарка появилось имя
У детеныша капибары из Московского зоопарка появилось имя
Детеныша капибары из Московского зоопарка назвали Ноликом, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Детеныша капибары из Московского зоопарка назвали Ноликом, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "У малыша капибары появилось имя, его назвали Нолик. Малыш делает большие успехи на тренингах, в умениях он уже почти догнал взрослых сородичей", — говорится в сообщении. На видео, представленном зоопарком, Нолик занимается вместе со своей сестрой Лапочкой. Он умеет подходить к зоологам, когда нужно, следовать за таргетом, подавать лапы, малыш дает себя осматривать и ощупывать. Нолику уже исполнилось шесть месяцев. Семейство капибар в столичном зоопарке пополнилось еще одним малышом в начале февраля, самка Малая родила девятого детеныша. Впервые процесс появления на свет капибаренка могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи — отец Кузьма и остальные дети.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Детеныша капибары из Московского зоопарка назвали Ноликом, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"У малыша капибары появилось имя, его назвали Нолик. Малыш делает большие успехи на тренингах, в умениях он уже почти догнал взрослых сородичей", — говорится в сообщении.
На видео, представленном зоопарком, Нолик занимается вместе со своей сестрой Лапочкой. Он умеет подходить к зоологам, когда нужно, следовать за таргетом, подавать лапы, малыш дает себя осматривать и ощупывать. Нолику уже исполнилось шесть месяцев.
Семейство капибар в столичном зоопарке пополнилось еще одним малышом в начале февраля, самка Малая родила девятого детеныша. Впервые процесс появления на свет капибаренка могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи — отец Кузьма и остальные дети.
