На Камчатке произошло более 25 землетрясений за сутки

2025-08-23T08:41:00+03:00
2025-08-23T08:41:00+03:00
2025-08-23T16:21:00+03:00
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Двадцать семь афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщил краевой главк МЧС России. "За сутки произошло 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", — говорится в Telegram-канале ведомства. Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов. Кроме того, как уточняется, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Крашенинникова. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
