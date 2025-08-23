https://ria.ru/20250823/izmeneniya-2037105507.html

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере здравоохранения

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере здравоохранения - РИА Новости, 23.08.2025

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере здравоохранения

В России с 1 сентября вступят в силу важные изменения в сфере здравоохранения, предусматривающие, в частности, актуализацию перечня медицинских противопоказаний

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступят в силу важные изменения в сфере здравоохранения, предусматривающие, в частности, актуализацию перечня медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. "С 1 сентября в России вступит в силу ряд важных изменений в сфере здравоохранения, направленных на повышение качества медицинской помощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми. Например, изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Теперь в него войдут общие расстройства психологического развития. Также термин "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах - ред.) заменится на более широкий - "аномалии цветового зрения". Это направлено на повышение безопасности дорожного движения", - сказал Огуль. Парламентарий отметил, что с 1 сентября фельдшеры и акушерки получат возможность исполнять обязанности участковых врачей при нехватке специалистов. Он уточнил, что это временная мера, направленная на обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных и сельских районах. "В России появится перечень стратегически значимых лекарств, который позволит обеспечить стабильность поставок жизненно необходимых препаратов и предотвратить их дефицит. Это особенно важно в условиях меняющейся геополитической ситуации и позволит гарантировать доступность лечения для пациентов", - подчеркнул Огуль. Депутат добавил, что с 1 сентября профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей начнут проводить с 6 лет и затем ежегодно с 13 лет. По его словам, это важный шаг. "Уже ясно, что ключевые этапы формирования репродуктивной системы начинаются задолго до подросткового возраста, в ряде случаев начальные проявления нарушений - как врожденных, так и приобретенных - могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте", - добавил он. Кроме того, с начала осени в России вводится запрет на производство биологически активных добавок (БАДов) с опасными веществами. По мнению парламентария, это позволит защитить потребителей от потенциально вредной продукции. Он отметил, что с 1 сентября начнут действовать дополнительные меры защиты - блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о БАДах, и ограничение их назначения пациентам. "В России начнет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, предусматривающая информирование женщин о большем количестве рисков. Нововведение направлено на осознанный выбор и защиту репродуктивного здоровья женщин", - сказал он. Огуль добавил, что с сентября будет усилен контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП) со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, это позволит сдержать необоснованный рост цен и обеспечить доступность лекарств для широких слоев населения. Также у родителей появится возможность бесплатного сопровождения детей до четырех лет в санаторий для лечения, рассказал депутат. Он отметил, что это важная мера поддержки семей с маленькими детьми, нуждающимися в оздоровлении. По его мнению, она позволит улучшить адаптацию детей и повысить эффективность лечения. "Медицинская сестра-специалист в школах: появление в школах медицинской сестры-специалиста, заменяющей школьного педиатра, и обновление стандарта оснащения медицинского пункта позволят повысить качество медицинской помощи, оказываемой детям в образовательных учреждениях", - заключил он.

