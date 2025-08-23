https://ria.ru/20250823/indiya-2037223653.html

Глава МИД Индии сделал резкое заявление в адрес Европы из-за России

Странам Запада не стоит покупать нефть у Индии, если им что-то не нравится, заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Странам Запада не стоит покупать нефть у Индии, если им что-то не нравится, заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляцию событиявело агентство Asian News International."Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет", — отметил он.В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентной пошлине против Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Москвой. Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за эти действия. Пошлина начала действовать 7 августа.Кроме того, хозяин Белого дома подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за импорт российской нефти. Эти рестрикции вступают в силу в среду.

