Глава МИД Индии сделал резкое заявление в адрес Европы из-за России
Глава МИД Индии предложил Западу отказаться от закупки нефти у республики
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Странам Запада не стоит покупать нефть у Индии, если им что-то не нравится, заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляцию событиявело агентство Asian News International.
«
"Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет", — отметил он.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентной пошлине против Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Москвой. Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за эти действия. Пошлина начала действовать 7 августа.
Кроме того, хозяин Белого дома подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за импорт российской нефти. Эти рестрикции вступают в силу в среду.
