Участники митинга в Гагаузии потребовали освобождения Гуцул

Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прошел в гагаузском городе Чадыр-Лунга, акция транслировалась онлайн на сайте... РИА Новости, 23.08.2025

КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прошел в гагаузском городе Чадыр-Лунга, акция транслировалась онлайн на сайте местного гостелеканала GRT. "Мы все понимаем, что на Гуцул оказывалось и оказывается колоссальное политическое давление, что все эти судебные заседания проводились с одной лишь целью — чтобы она отказалась от мандата главы Гагаузии. Но она выдерживала натиск. Мы собрались сегодня, чтобы призвать центральные власти прекратить беспредел и чтобы отпустили Гуцул на свободу", — заявил на митинге советник главы автономии Михаил Влах.Он добавил, что власть в Молдавии "перешла все красные линии и арестовала Гуцул незаконно". Влах подчеркнул, что участники митинга направили обращения международным лидерам с просьбой "защитить маленькую Гагаузию". В последние годы отношения между центральными властями Молдавии и руководством Гагаузии остаются напряженными из-за разногласий по вопросам внешней политики и степени автономности региона. Борьба с оппозициейВ июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

