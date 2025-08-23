Рейтинг@Mail.ru
Участники митинга в Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
16:43 23.08.2025 (обновлено: 17:19 23.08.2025)
Участники митинга в Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прошел в гагаузском городе Чадыр-Лунга, акция транслировалась онлайн на сайте местного гостелеканала GRT. &quot;Мы все понимаем, что на Гуцул оказывалось и оказывается колоссальное политическое давление, что все эти судебные заседания проводились с одной лишь целью — чтобы она отказалась от мандата главы Гагаузии. Но она выдерживала натиск. Мы собрались сегодня, чтобы призвать центральные власти прекратить беспредел и чтобы отпустили Гуцул на свободу&quot;, — заявил на митинге советник главы автономии Михаил Влах.Он добавил, что власть в Молдавии "перешла все красные линии и арестовала Гуцул незаконно". Влах подчеркнул, что участники митинга направили обращения международным лидерам с просьбой "защитить маленькую Гагаузию". В последние годы отношения между центральными властями Молдавии и руководством Гагаузии остаются напряженными из-за разногласий по вопросам внешней политики и степени автономности региона. Борьба с оппозициейВ июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прошел в гагаузском городе Чадыр-Лунга, акция транслировалась онлайн на сайте местного гостелеканала GRT.
"Мы все понимаем, что на Гуцул оказывалось и оказывается колоссальное политическое давление, что все эти судебные заседания проводились с одной лишь целью — чтобы она отказалась от мандата главы Гагаузии. Но она выдерживала натиск. Мы собрались сегодня, чтобы призвать центральные власти прекратить беспредел и чтобы отпустили Гуцул на свободу", — заявил на митинге советник главы автономии Михаил Влах.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Защита Гуцул обжаловала приговор
20 августа, 09:53
Он добавил, что власть в Молдавии "перешла все красные линии и арестовала Гуцул незаконно". Влах подчеркнул, что участники митинга направили обращения международным лидерам с просьбой "защитить маленькую Гагаузию".
В последние годы отношения между центральными властями Молдавии и руководством Гагаузии остаются напряженными из-за разногласий по вопросам внешней политики и степени автономности региона.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын
  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Сторонники Гуцул передали ей письма поддержки
20 августа, 12:39
В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
  • Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента.
  • Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Шор объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты Гуцул
