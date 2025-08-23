https://ria.ru/20250823/gtycbz-2037104867.html

Эксперт назвал условия досрочной пенсии для работников сельской местности

2025-08-23T02:17:00+03:00

игорь балынин

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работающие в сельской местности россияне могут уйти на пенсию досрочно, если заработали минимум 30 пенсионных баллов и выполнили определенные условия, например, женщина должна 15 лет проработать трактористом-машинистом, получить общий стаж 20 лет и достичь возраста 50 лет, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "В ряде случаев труженикам сельского и лесного хозяйств, имеющим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), может быть назначена страховая пенсия по старости досрочно с учётом указанных ниже условий… Женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет", - сказал Балынин. По его словам, к этой категории относятся также мужчины 55 лет и женщины 50 лет, у которых есть стаж 12,5 и 10 лет соответственно в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве и страховой стаж соответственно от 25 лет и 20 лет. Кроме того, жители Крайнего Севера со стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков могут уйти на пенсию соответственно в 50 и 45 лет, уточнил Балынин. "Подчеркну также возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости вне зависимости от возраста лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и имеющим 30 ИПК. С учётом проводимой в настоящее время корректировки возраста выхода на пенсию она может быть назначена получателям данной категории через 5 лет со дня возникновения у них в 2023 и последующие годы права на досрочное назначение страховой пенсии по старости", - рассказал эксперт.

