В Госдуме выступили с предложением для детей из многодетных семей

В Госдуме выступили с предложением для детей из многодетных семей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить на федеральном уровне право на первоочередное зачисление детей из многодетных семей в детские сады и школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Установить первоочередное право приема на обучение по основным общеобразовательным программам и программам дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные организации для детей из многодетных семей, подтвердивших соответствующий статус", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что регулирование этого вопроса сегодня передано на региональный и муниципальный уровень, и отсутствие единого федерального стандарта приводит к правовой неопределенности, создает неравные условия для многодетных семей в разных регионах страны и провоцирует рост социальной напряженности в обществе. "Предлагаю установить первоочередное право приема в школы и детские сады для детей из многодетных семей по месту жительства, а также по месту работы или учебы одного из родителей", - рассказал он. Политик отметил, что в России насчитывается около 2,8 миллионов многодетных семей, и они, по словам Миронова, объективно относятся к социально уязвимой категории населения и нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки. "Сейчас, если в семье трое и более детей, это не гарантирует, что они смогут попасть в ближайший детсад. В одних регионах есть льготы, в других - нет. Получается, что шанс на нормальную жизнь зависит не от заслуг семьи, а от того, где она живёт", - сказала Лантратова РИА Новости. Она подчеркнула, что многодетные семьи - это опора страны, они делают огромный вклад в демографию, но при этом часто сталкиваются с трудностями: низкие доходы, нехватка жилья, огромная нагрузка на родителей. "Считаем, что если семья многодетная - её дети должны быть в приоритете при поступлении в любую государственную или муниципальную школу или детсад по месту жительства или работы родителей. Это не отменит льготы для других категорий, но сделает правила одинаковыми для всех. Такой шаг не потребует новых средств из бюджета, но значительно поддержит семьи, которые заслуживают особого отношения. Надеемся, что Минпросвещения поддержит нашу инициативу", - подытожила депутат.

