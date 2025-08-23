Рейтинг@Mail.ru
Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025
07:25 23.08.2025
Стали известны города России с самым коротким названием
Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025
Стали известны города России с самым коротким названием
Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа", - говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1 242 города.
Стали известны города России с самым коротким названием

Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа", - говорится в сообщении.
Всего в России насчитывается 1 242 города.
