Стали известны города России с самым коротким названием

Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа", - говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1 242 города.
