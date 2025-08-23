https://ria.ru/20250823/goroda-2037114981.html

Стали известны города России с самым коротким названием

Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025

Стали известны города России с самым коротким названием

Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа", - говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1 242 города.

