https://ria.ru/20250823/gorod-2037155157.html
Стали известны города России с самым коротким названием
Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025
Стали известны города России с самым коротким названием
Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:12:00+03:00
2025-08-23T13:12:00+03:00
2025-08-23T13:12:00+03:00
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
шуя
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_94605bde327c5c77932a2774ed5e85b6.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре.Ведомство изучило данные Государственного каталога географических названий (ГКГН) и перечислило эти населенные пункты:Также в список попали Аша, Буй, Дно, Реж, Южа, Уяр, Нея, Оха, Зея, Оса и Сим.При этом город с самым длинным названием расположен на Дальнем Востоке — Александровск-Сахалинский. В его наименовании 25 символов.
https://ria.ru/20250810/gorod-2034405856.html
шуя
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_814c07dccdce8f5dfcc0bef1df3d00ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), шуя, уфа, россия
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Шуя, Уфа, Россия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре.
Ведомство изучило данные Государственного каталога географических названий (ГКГН) и перечислило эти населенные пункты:
Также в список попали Аша, Буй, Дно, Реж, Южа, Уяр, Нея, Оха, Зея, Оса и Сим.
При этом город с самым длинным названием расположен на Дальнем Востоке — Александровск-Сахалинский. В его наименовании 25 символов.
Сейчас в России 1 242 города. Оператор ГКГН — Роскадастр.