Рейтинг@Mail.ru
Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/gorod-2037155157.html
Стали известны города России с самым коротким названием
Стали известны города России с самым коротким названием - РИА Новости, 23.08.2025
Стали известны города России с самым коротким названием
Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:12:00+03:00
2025-08-23T13:12:00+03:00
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
шуя
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_94605bde327c5c77932a2774ed5e85b6.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре.Ведомство изучило данные Государственного каталога географических названий (ГКГН) и перечислило эти населенные пункты:Также в список попали Аша, Буй, Дно, Реж, Южа, Уяр, Нея, Оха, Зея, Оса и Сим.При этом город с самым длинным названием расположен на Дальнем Востоке — Александровск-Сахалинский. В его наименовании 25 символов.
https://ria.ru/20250810/gorod-2034405856.html
шуя
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_814c07dccdce8f5dfcc0bef1df3d00ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), шуя, уфа, россия
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Шуя, Уфа, Россия
Стали известны города России с самым коротким названием

В России 16 городов имеют названия не длиннее трех букв

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид на Уфу
Вид на Уфу - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид на Уфу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шестнадцать городов в России имеют название из трех букв, рассказали РИА Новости в Росреестре.
Ведомство изучило данные Государственного каталога географических названий (ГКГН) и перечислило эти населенные пункты:
  • Уфа;
  • Шуя;
  • Обь;
  • Гай;
  • Бор.
Также в список попали Аша, Буй, Дно, Реж, Южа, Уяр, Нея, Оха, Зея, Оса и Сим.
При этом город с самым длинным названием расположен на Дальнем Востоке — Александровск-Сахалинский. В его наименовании 25 символов.

Сейчас в России 1 242 города. Оператор ГКГН — Роскадастр.

Город Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Росреестр назвал самый молодой город в России
10 августа, 09:24
 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ШуяУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала