Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку

ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили заявил, что подал в отставку "на основе консультаций с правящей командой", говорится в заявлении, которое распространяет пресс-служба ведомства."Я хотел бы проинформировать общественность о том, что на основе консультаций с правящей командой я принял решение уйти в отставку с поста главы Службы государственной безопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности", - сказано в заявлении Оханашвили.Оханашвили отметил, что в 2016 году присоединился к команде партии "Грузинская мечта", в течение восьми лет активно участвовал в парламентской жизни, а позже работал министром юстиции. Он заявил, что вместе с правящей командой внес вклад в защиту и укрепление национальных интересов страны."Я продолжу свою работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Я хотел бы поблагодарить (премьер-министра Грузии - ред.) господина Ираклия Кобахидзе за предоставленную возможность", - добавил он.Оханашвили подчеркнул, что мировая и региональная безопасность сталкивается с новыми вызовами, которые оказывают особое влияние на безопасность Грузии."Учитывая всё это, аналитическая обработка информации для правительства Грузии об этих вызовах и выработка рекомендаций по мерам реагирования имеет большое значение для правительства Грузии. Я думаю, что мой опыт и знания помогут мне успешно справляться с аналитической деятельностью в вопросах национальной безопасности", - заявил он.
