https://ria.ru/20250823/glava-2037188926.html

Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку

Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку - РИА Новости, 23.08.2025

Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку

Глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили заявил, что подал в отставку "на основе консультаций с правящей командой", говорится в... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T17:07:00+03:00

2025-08-23T17:07:00+03:00

2025-08-23T17:16:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037188791_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_3cb6e7470a274ab1b5e99a16ccb03b10.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили заявил, что подал в отставку "на основе консультаций с правящей командой", говорится в заявлении, которое распространяет пресс-служба ведомства."Я хотел бы проинформировать общественность о том, что на основе консультаций с правящей командой я принял решение уйти в отставку с поста главы Службы государственной безопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности", - сказано в заявлении Оханашвили.Оханашвили отметил, что в 2016 году присоединился к команде партии "Грузинская мечта", в течение восьми лет активно участвовал в парламентской жизни, а позже работал министром юстиции. Он заявил, что вместе с правящей командой внес вклад в защиту и укрепление национальных интересов страны."Я продолжу свою работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Я хотел бы поблагодарить (премьер-министра Грузии - ред.) господина Ираклия Кобахидзе за предоставленную возможность", - добавил он.Оханашвили подчеркнул, что мировая и региональная безопасность сталкивается с новыми вызовами, которые оказывают особое влияние на безопасность Грузии."Учитывая всё это, аналитическая обработка информации для правительства Грузии об этих вызовах и выработка рекомендаций по мерам реагирования имеет большое значение для правительства Грузии. Я думаю, что мой опыт и знания помогут мне успешно справляться с аналитической деятельностью в вопросах национальной безопасности", - заявил он.

https://ria.ru/20250819/gruzija-2036336504.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, ираклий кобахидзе