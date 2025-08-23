Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер Германии предложил рассмотреть возможность запрета АдГ - РИА Новости, 23.08.2025
16:18 23.08.2025
Вице-канцлер Германии предложил рассмотреть возможность запрета АдГ
Вице-канцлер Германии предложил рассмотреть возможность запрета АдГ
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) считает необходимым рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 23.08.2025
в мире
германия
фридрих мерц
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
welt
альтернатива для германии (партия)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) считает необходимым рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Мы должны бороться с врагами демократии. Вопрос о том, может ли процедура запрета быть успешной, должен быть прояснен при оценке выводов ведомства по охране конституции. Мы не должны стоять в стороне и наблюдать, как явно крайне правая и антиконституционная партия хочет разрушить нашу демократию и проводит политику с презрением к людям. Вот почему демократы обязаны серьезно рассмотреть вопрос о процедуре запрета АдГ", - заявил Клингбайль в интервью изданиям медиагруппы Funke. Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии с 2023 года подозревает АдГ в экстремизме. 22 июля федеральный административный суд Германии в очередной раз отклонил кассационную жалобу партии против данной классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. В пресс-релизе партии говорится, что в четверг ее представители подали жалобу в более высокую инстанцию - федеральный конституционный суд. Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против контрразведки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии", заявлял 6 мая, что нельзя запретить 10 миллионов сторонников этой партии, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. 15 мая в интервью изданию Welt Мерц заявил, что поддержка ведущими немецкими партиями в бундестаге возможного запрета АдГ похожа на попытку политического устранения конкурента, добавив, что внутренне он всегда противился, чтобы такие запреты инициировались в бундестаге.
германия
Вице-канцлер Германии предложил рассмотреть возможность запрета АдГ

Вице-канцлер Германии Клингбайль призвал рассмотреть возможность запрета АдГ

© AP Photo / Markus SchreiberЛарс Клингбайль
© AP Photo / Markus Schreiber
Ларс Клингбайль. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) считает необходимым рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"Мы должны бороться с врагами демократии. Вопрос о том, может ли процедура запрета быть успешной, должен быть прояснен при оценке выводов ведомства по охране конституции. Мы не должны стоять в стороне и наблюдать, как явно крайне правая и антиконституционная партия хочет разрушить нашу демократию и проводит политику с презрением к людям. Вот почему демократы обязаны серьезно рассмотреть вопрос о процедуре запрета АдГ", - заявил Клингбайль в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии с 2023 года подозревает АдГ в экстремизме. 22 июля федеральный административный суд Германии в очередной раз отклонил кассационную жалобу партии против данной классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. В пресс-релизе партии говорится, что в четверг ее представители подали жалобу в более высокую инстанцию - федеральный конституционный суд.
Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против контрразведки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии", заявлял 6 мая, что нельзя запретить 10 миллионов сторонников этой партии, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. 15 мая в интервью изданию Welt Мерц заявил, что поддержка ведущими немецкими партиями в бундестаге возможного запрета АдГ похожа на попытку политического устранения конкурента, добавив, что внутренне он всегда противился, чтобы такие запреты инициировались в бундестаге.
В миреГерманияФридрих МерцТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССWeltАльтернатива для Германии (партия)
 
 
