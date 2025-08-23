https://ria.ru/20250823/gaza-2037222091.html

СМИ: после открытия КПП в Газу прибыли 325 грузовиков с помощью из ОАЭ

С момента открытия Израилем контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа в анклав прибыли в общей сложностью 325 грузовиков с гуманитарной помощью... РИА Новости, 23.08.2025

ДУБАЙ, 23 авг - РИА Новости. С момента открытия Израилем контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа в анклав прибыли в общей сложностью 325 грузовиков с гуманитарной помощью из ОАЭ, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "С момента открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа въехало 325 грузовиков с 6775 тоннами гуманитарной помощи из ОАЭ", - сообщает WAM. Согласно агентству, за последнюю неделю в сектор Газа прибыли четыре колонны из 76 грузовиков с 1419 тоннами продовольствия, медикаментов, палаток и оборудования для опреснения воды. В конце июля правительство Израиля приняло решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Также усилиями ряда стран, включая ОАЭ, возобновился сброс гуманитарной помощи с воздуха. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

