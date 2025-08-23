https://ria.ru/20250823/gaza-2037217609.html

Число погибших в Газе журналистов достигло 240

Число журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года, достигло 240, сообщила информационная служба правительства сектора. РИА Новости, 23.08.2025

КАИР, 23 авг - РИА Новости. Число журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года, достигло 240, сообщила информационная служба правительства сектора. "Число журналистов, погибших с начала войны-геноцида против сектора Газа, выросло до 240", - говорится в заявлении службы. Согласно заявлению, последним погибшим стал Халед Мухаммед аль-Мадхун, работавший фотокорреспондентом телеканала Palestine TV. Телеканал Al Jazeera 11 августа объявил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, из-за удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в Газе. Власти Газы уточнили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

