В МИД рассказали, сколько россиян остается в секторе Газа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, сообщили РИА Новости в МИД."По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников", — рассказали в министерстве.Российские дипломаты находятся с ними на прямой связи, добавили в ведомстве."В конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа российских граждан и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети). Она была организована во исполнение соответствующих поручений президента Российской Федерации после начала Израилем широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве в ответ на рейд боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года", — напомнили в МИД.Там подчеркнули, что во время основного этапа эвакуации на самолетах МЧС оттуда вывезли почти всех соотечественников и членов их семей, желающих покинуть анклав, — около 1200 человек. Большая половина из них — женщины и дети, уточнили в министерстве.В ведомстве добавили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью соотечественником шла на индивидуальной основе в рамках имеющихся возможностей."Речь идет о тех наших гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли уехать в период проведения плановых эвакуационных мероприятий", — заключили в МИД.Операция "Колесницы Гидеона — 2"В четверг Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, сообщили РИА Новости в МИД.
"По данным представительства России
при Палестинской национальной администрации
, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников", — рассказали в министерстве.
Российские дипломаты находятся с ними на прямой связи, добавили в ведомстве.
«
"В конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа российских граждан и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети). Она была организована во исполнение соответствующих поручений президента Российской Федерации после начала Израилем
широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве в ответ на рейд боевиков движения ХАМАС
на израильскую территорию 7 октября 2023 года", — напомнили в МИД.
Там подчеркнули, что во время основного этапа эвакуации на самолетах МЧС оттуда вывезли почти всех соотечественников и членов их семей, желающих покинуть анклав, — около 1200 человек. Большая половина из них — женщины и дети, уточнили в министерстве.
В ведомстве добавили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью соотечественником шла на индивидуальной основе в рамках имеющихся возможностей.
"Речь идет о тех наших гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли уехать в период проведения плановых эвакуационных мероприятий", — заключили в МИД.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
В четверг Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.