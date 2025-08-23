Рейтинг@Mail.ru
Подачу газа из России в Армению возобновили - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/gaz-2037121160.html
Подачу газа из России в Армению возобновили
Подачу газа из России в Армению возобновили - РИА Новости, 23.08.2025
Подачу газа из России в Армению возобновили
Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:17:00+03:00
2025-08-23T09:17:00+03:00
армения
газпром
россия
грузия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010232237_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_187aca8989caa5146d304ff0c8f6b441.jpg
ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250821/gaz-2036719825.html
армения
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010232237_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_470b49d0aa25bdd3f451047fd1a611c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, газпром, россия, грузия, общество
Армения, Газпром, Россия, Грузия, Общество
Подачу газа из России в Армению возобновили

Подачу природного газа из России в Армению возобновили

© Фото : ООО "Газпром трансгаз Краснодар"Газораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа
21 августа, 14:10
 
АрменияГазпромРоссияГрузияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала