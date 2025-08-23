https://ria.ru/20250823/gaz-2037121160.html
Подачу газа из России в Армению возобновили
ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
