Ганчев призвал удерживать буферную зону на Волчанском направлении

2025-08-23T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

волчанск

харьковская область

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Буферную зону, созданную в прошлом году на волчанском направлении, необходимо удерживать, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Задача создать определенную буферную зону, она была выполнена еще в прошлом году. И сейчас у наших бойцов основная задача ее удерживать", - заявил Ганчев РИА Новости. Он добавил, что противник предпринимает попытки атаковать. "Часть территории Волчанского района, которая была освобождена раньше группировкой "Север", она сегодня удерживается. Противник предпринимает попытки атаковать наши позиции, сдвинуть их, отодвинуть от реки Волчек, но ничего не получается, он с потерями откатывается. То есть мы удерживаем эту буферную зону и на сегодня понимаем прекрасно, что она недостаточно широкая для того, чтобы полностью избежать обстрелов приграничной территории Белгородской области. Но тем не менее та боевая задача, которая была поставлена, она выполнена", - пояснил он.

волчанск

харьковская область

виталий ганчев, волчанск, харьковская область