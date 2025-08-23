Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 23.08.2025
ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что зафиксированы случаи, когда ВСУ сдавали российским военным позиции своих подразделений на харьковском направлении. "Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям", - заявил Ганчев РИА Новости.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что зафиксированы случаи, когда ВСУ сдавали российским военным позиции своих подразделений на харьковском направлении.
"Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям", - заявил Ганчев РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
