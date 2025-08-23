https://ria.ru/20250823/ganchev-2037199879.html
ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев
ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев
2025-08-23T18:41:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что зафиксированы случаи, когда ВСУ сдавали российским военным позиции своих подразделений на харьковском направлении. "Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям", - заявил Ганчев РИА Новости.
