ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев

ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев

2025-08-23T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что зафиксированы случаи, когда ВСУ сдавали российским военным позиции своих подразделений на харьковском направлении. "Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям", - заявил Ганчев РИА Новости.

харьковская область

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины