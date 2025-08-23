https://ria.ru/20250823/ganchev-2037198671.html

Среди наемников ВСУ есть британские офицеры, заявил Ганчев

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наемники из разных стран находятся в рядах ВСУ в Харьковской области, в их числе и британские офицеры, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Среди наемников ВСУ очень большой интернациональный набор. Это и Грузия, и страны Прибалтики, и Польша. Пополнили их ряды и британские офицеры. Они выполняют роль специалистов, которые консультируют", - заявил Ганчев РИА Новости.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

