Среди наемников ВСУ есть британские офицеры, заявил Ганчев
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 23.08.2025 (обновлено: 18:29 23.08.2025)
Среди наемников ВСУ есть британские офицеры, заявил Ганчев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наемники из разных стран находятся в рядах ВСУ в Харьковской области, в их числе и британские офицеры, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Среди наемников ВСУ очень большой интернациональный набор. Это и Грузия, и страны Прибалтики, и Польша. Пополнили их ряды и британские офицеры. Они выполняют роль специалистов, которые консультируют", - заявил Ганчев РИА Новости.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наемники из разных стран находятся в рядах ВСУ в Харьковской области, в их числе и британские офицеры, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Среди наемников ВСУ очень большой интернациональный набор. Это и Грузия, и страны Прибалтики, и Польша. Пополнили их ряды и британские офицеры. Они выполняют роль специалистов, которые консультируют", - заявил Ганчев РИА Новости.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
