Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 23.08.2025 (обновлено: 19:19 23.08.2025)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вооруженные силы подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ. — Прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", — заявил он.Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что ситуация там остается сложной.&quot;Тем не менее нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект&quot;, — отметил глава администрации.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вооруженные силы подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ. — Прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", — заявил он.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает через населенный пункт. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.

Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что ситуация там остается сложной.
"Тем не менее нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", — отметил глава администрации.

Волчанск — важный узел обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.

