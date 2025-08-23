Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев
Ганчев: ВС России подошли к окраинам Купянска Харьковской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вооруженные силы подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ. — Прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", — заявил он.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает через населенный пункт. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.
«
"Тем не менее нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", — отметил глава администрации.
Волчанск — важный узел обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18