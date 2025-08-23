https://ria.ru/20250823/ganchev-2037194719.html

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 23.08.2025

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

Вооруженные силы подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T17:47:00+03:00

2025-08-23T17:47:00+03:00

2025-08-23T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012460224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5684a18b3289f68cb576306133a2351.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вооруженные силы подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ. — Прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", — заявил он.Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что ситуация там остается сложной."Тем не менее нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", — отметил глава администрации.

https://ria.ru/20250823/svo-2037009214.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф