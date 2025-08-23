https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встревожило сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами. <…> Намеренная провокация, чтобы показать ястребам, что это он принимает решения и выбирает диалог и мир!" — написал он.В пятницу Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Путиным во время саммита на Аляске. Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил ее.В ночь с 15 на 16 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
