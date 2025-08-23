Рейтинг@Mail.ru
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным - РИА Новости, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
Совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встревожило сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:19:00+03:00
2025-08-23T14:19:00+03:00
в мире
украина
франция
флориан филиппо
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037070648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbf031f19de7e331a97b739439a6d1a2.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встревожило сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами. &lt;…&gt; Намеренная провокация, чтобы показать ястребам, что это он принимает решения и выбирает диалог и мир!" — написал он.В пятницу Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Путиным во время саммита на Аляске. Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил ее.В ночь с 15 на 16 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037154907.html
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-23T14:19
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037070648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4a00a821956819039b26911cb7f5aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, флориан филиппо, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным

Филиппо: фото Путина с Трампом вызвало панику у сторонников конфликта на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встревожило сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами. <…> Намеренная провокация, чтобы показать ястребам, что это он принимает решения и выбирает диалог и мир!" — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния
Вчера, 13:08
В пятницу Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Путиным во время саммита на Аляске. Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил ее.
В ночь с 15 на 16 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
Вчера, 11:24
 
В миреУкраинаФранцияФлориан ФилиппоВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала